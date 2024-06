Es gibt nur sehr, sehr wenige Unternehmen auf der Welt, die solche Stände erreichen, und von den meisten sollten Investoren lieber die Finger lassen. Doch trotz eines eindeutig höheren Risikos, gibt es auch einige gute Gründe, die für Hoegh als Dividendenaktie sprechen. Schauen wir uns das Unternehmen, das unser Aktienexperte Markus Weingran in seiner Börsenlounge schon seit einiger Zeit empfiehlt, etwas genauer an.

Was macht Hoegh

Das norwegische Unternehmen ist spezialisiert auf den Transport von Fahrzeugen und schwerem Rollmaterial und wurde schon 1927 gegründet. Hoegh hat sich im Laufe der Jahre zu einem der führenden Akteure im Bereich der RoRo-Schifffahrt (Roll-on/Roll-off) entwickelt. Mit einer modernen Flotte, die speziell für den Transport von Automobilen und schwerem Rollmaterial konzipiert ist, bedient das Unternehmen globale Handelsrouten und bietet logistische Lösungen für eine breite Palette von Industrien.

Neue Dividendenpolitik

Während Hoegh bis Ende letzten Jahres eine Dividendenpolitik verfolgte, wonach zwischen 30 und 50 Prozent des Nettogewinns ausgeschüttet wurden, änderte sich dies mit der Veröffentlichung der Ergebnisse für Q4-2023 drastisch. Seither sollen etwa 100 Prozent des FCF an die Aktionäre ausgezahlt werden. "Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, vierteljährliche Dividenden in Höhe von ca. 100 Prozent des erwirtschafteten Cashflows nach Tilgung von Krediten, Investitionsausgaben und zu zahlenden Steuern an die Aktionäre auszuschütten", heißt es in der Ankündigung.

Gleichzeitig wurde beschlossen, Anfang dieses Jahres eine Sonderdividende in Höhe von 360 Millionen US-Dollar auszuschütten, was fast 20 Prozent seiner Marktkapitalisierung entsprach, um "die Barmittel auf ein Niveau zu bringen, das wir für das Unternehmen als umsichtig und widerstandsfähig erachten".

Stabile Finanzlage

Diese Ankündigungen sind ein klares Signal für das Vertrauen des Managements in die finanzielle Stabilität und Zukunft des Unternehmens. Dies Änderung der Dividendenpolitik folgt auf eine Reihe von Maßnahmen, die das Unternehmen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung umgesetzt hat, einschließlich der Optimierung seiner Flottenoperationen und der Verbesserung seiner operativen Margen.

Auch nach dieser Dividende verfügt Hoegh Autoliners über eine starke Bilanz mit mehr als 100 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln und einer gut strukturierten Verschuldung. Am 9. April hat das Unternehmen seine Finanzlage durch eine neue langfristige Finanzierungsvereinbarung über 720 Millionen US-Dollar weiter verbessert. Bemerkenswert ist, dass nur 6 Schiffe als Sicherheit für diese Fazilität dienen, sodass die übrigen 24 eigenen Schiffe schuldenfrei sind.

Einschätzung

Marktbeobachter sehen in der Dividendenankündigung nicht nur ein Zeichen für finanzielle Gesundheit, sondern auch für das Engagement des Unternehmens, Wert für seine Aktionäre zu schaffen. Zukunftsprognosen für Hoegh Autoliners sind vorsichtig optimistisch. Das Unternehmen profitiert von langfristigen Verträgen und einer starken Marktposition in einer Nische, die durch hohe Eintrittsbarrieren geschützt ist. Die globale Nachfrage nach Fahrzeugtransporten und die zunehmende Globalisierung der Automobilproduktion könnten weiterhin Wachstumschancen bieten.

Analysten wie Olivier Calvet von der UBS und Ed Hall von Stifel haben ihre Einschätzungen zur Aktie aktualisiert, wobei sie zwar auf Herausforderungen in der Branche hinweisen, aber auch das Potenzial für eine positive Entwicklung betonen. Die Strategie des Unternehmens, sich auf Kosteneffizienz und die Expansion in neue Märkte zu konzentrieren, wird als richtig angesehen, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die vier von MarketScreener erfassten Analysten, die Hoegh verfolgen, raten im Schnitt dazu, die Aktie zu kaufen. Ihr mittleres Kursziel von 14,28 US-Dollar entspricht einem Aufwärtspotenzial von knapp 34 Prozent gegenüber dem aktuellen Schlusskurs. Die Experten gehen davon aus, dass die Ergebnisse für das erste Quartal, die Hoegh am 24. April bekannt gegeben hat, die schwächsten seit einem Jahr waren und in den nächsten zwei Jahren wieder bessere Zahlen folgen werden.

Gefahren

Aktuell bremsen vor allem die Unruhen im Roten Meer das Unternehmen etwas aus. Hinsichtlich der Liefermengen erwartet das Management einen Rückgang von 6 Prozent aufgrund der längeren Wege sowie niedrigere Mengen in Q2 und Q3, da zwei Schiffe verkauft wurden und der zweite Neubau der Aurora-Klasse erst in Q4 eintreffen wird. Das hat zuletzt auch den Kurs etwas belastet, der in der abgelaufenen Woche um 9,1 Prozent auf 10,90 US-Dollar fiel. Seit Jahresbeginn steht dennoch ein Plus von 18,5 Prozent zu Buche und in den vergangenen zwölf Monaten haben sich die Titel sogar um knapp 100 Prozent verteuert.

Die größte Gefahr für die Geschäfte von Hoegh wäre ein längerer weltweiter Abschwung oder eine Verschärfung des Handelskriegs mit China, wodurch die Autolieferungen zurückgehen könnten. Gerade das Autogeschäft macht einen sehr wichtigen Teil der Aufträge des Unternehmens aus. Aktuell ist die Lage aber eine andere, und die Nachfrage nach Lieferkapazitäten übertrifft das Angebot von Hoegh deutlich. Selbst wenn es also zu einer Krise kommen würde, hätten die Norweger etwas Spielraum, um eventuelle Rückgänge auszugleichen.

Fazit

Die Dividendenrendite, die aufgrund des derzeitigen Aktienkurses sehr attraktiv ist, macht Hoegh Autoliners zu einer interessanten Option für Investoren, die eine günstig bewertete Dividendenaktie suchen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,5 ist auch für die Branche sehr niedrig. Gleichzeitig macht das Unternehmen aufgrund seiner niedrigen Verschuldung, guten Finanzierungslage und stabiler Aufträge einen guten Eindruck.

Abschließend lässt sich sagen, dass Hoegh Autoliners trotz einiger Unsicherheiten in der globalen Wirtschaft und speziell in der Schifffahrtsbranche auf einem guten Weg zu sein scheint. Die jüngste Änderung der Dividendenstrategie ist ein Beweis dafür, dass das Unternehmen nicht nur die gegenwärtigen Herausforderungen meistert, sondern auch bereit ist, in die Zukunft zu investieren und seine Aktionäre am Erfolg teilhaben zu lassen.

Einen wichtigen Faktor für Investoren, die auf ein sicheres langfristiges Investment mit einem garantierten passiven Einkommen setzen, kann Hoegh aber nicht bieten: Die Verlässlichkeit eines Unternehmens, das seit Jahrzehnten regelmäßig Dividenden ausschüttet, wie es Coca-Cola, Altria oder die Allianz tun. Wer Hoegh als Dividendenaktie wählt, kann sich über eine fantastische Dividendenrendite freuen, trägt aber auch ein deutlich höheres Risiko und muss mit einer erhöhten Volatilität der Aktie wie auch der Dividende rechnen.

Hier zeigt sich die Traum-Rendite!

Bei der Hoegh-Aktie ist die Berechnung eines monatlichen passiven Einkommens von 1000 US-Dollar, beziehungsweise von 12.000 US-Dollar im gesamten Jahr, mithilfe der Dividende etwas schwieriger. Das Unternehmen zahlt vier Dividenden pro Jahr aus und entscheidet von Quartal zu Quartal je nach Höhe des FCF, welche Summe es ausschüttet. Die letzte Ausschüttung von Anfang Mai betrug 0,5714 US-Dollar je Aktie. Hochgerechnet auf vier Ausschüttungen wären das 2,2856 US-Dollar pro Jahr. Demnach würden Investoren etwa 5250 Hoegh-Aktien benötigen, die bei einem aktuellen Kurs von 10,90 US-Dollar etwa 57.228 US-Dollar (52.919 Euro) kosten.

Zum Vergleich: Bei Pfizer in der vergangenen Woche waren es etwa 188.500 Euro. Und bei den beiden US-Dividenden-Königen Coca-Cola und Altria rund 358.000 Euro und 115.000 Euro.

Damit schlägt Hoegh alle Unternehmen, die wir bislang im Dividenden-Radar untersucht haben, selbst die DWS mit ihrer großzügigen (aber einmaligen) Sonderdividende. (Die DWS schüttet am Montag ihre Dividende aus und notiert aktuell ex Dividende.) Dabei habe ich bei Hoegh bewusst die Sonderdividende in Höhe von 1,8871 US-Dollar vom Jahresbeginn weggelassen und den Blick nur nach vorne gerichtet. Auch die sich daraus für 2024 ergebende Dividendenrendite von 21 Prozent – nach 32 Prozent inklusive Sonderdividende – kann sich sehen lassen.

Die sonst an dieser Stelle folgende Übersicht über die Dividende des Unternehmens mit Blick auf die vergangenen Jahre und auf Prognosen für die Zukunft ist bei Hoegh etwas mager ausgefallen. Da das Unternehmen nur seit zweieinhalb Jahren an der Börse ist und erst seit eineinhalb Jahren eine Dividende ausschüttet, gibt es über die Vergangenheit zu wenige Zahlen und für die zukünftigen Ausschüttungen gibt es nicht genug verlässliche Prognosen.

Übersicht zur Dividende von Hoegh*

Marktkapitalisierung: 2,16 Milliarden US-Dollar

Dividende erhöht: 2 Jahre in Folge

Dividende nicht reduziert: 2 Jahre in Folge

Erhöhung der Dividende im 2. Jahr um: ca. 638,5% (Sonderausschüttung!) Sollte die Dividende konstant bei 0,57 US-Dollar pro Quartal bleiben, würde das einen Rückgang von 22,3 Prozent gegenüber den Ausschüttungen für 2023 bedeuten. Die Dividendenrendite würde dann aktuell etwa 21 Prozent betragen, nach 32,1 Prozent für 2023.

Zeitplan

24.04.2024: Dividendenankündigung

29.04.2024: Notierung ex Dividende

30.04.2024: Record Date

08.05.2024: Dividendenzahlung

* Quelle: Hoegh, wallstreetONLINE.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion