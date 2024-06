Rüsselsheim (ots) -



- Bundeskanzler Olaf Scholz, Ministerpräsident Boris Rhein, Stellantis Chairman

John Elkann und Stellantis CEO Carlos Tavares zu Besuch bei Opel

- Bundeskanzler Olaf Scholz: "Generationen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

haben Opel zu der großen Marke gemacht, die sie heute ist: ein

Automobilunternehmen auf dem Weg in die Elektromobilität. Das ist

beispielgebend."

- Ausblick auf den künftigen grEEn-campus, das nachhaltige Bauprojekt für den

Standort

- Tag der offenen Tür mit zahlreichen Attraktionen sowie Publikumspremieren des

neuen Opel Grandland und des neuen Opel Frontera



Unter dem Motto "Forever forward since 1899" hat Opel heute am Stammsitz in

Rüsselsheim das Jubiläum 125 Jahre Automobilbau gefeiert. Zu den Ehrengästen des

Festaktes im Adam Opel Haus gehörten Bundeskanzler Olaf Scholz, der

Ministerpräsident des Landes Hessen Boris Rhein sowie Stellantis Chairman John

Elkann, CEO Carlos Tavares und Xavier Chéreau, Stellantis Chief Human Resources

& Transformation Officer und Opel-Aufsichtsratschef. Gemeinsam mit Opel CEO

Florian Huettl besuchten sie unter anderem das Produktionswerk, wo der

Bestseller Opel Astra

(https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/astra-electric-2022) in allen

Antriebsvarianten sowie der DS4 der Schwestermarke DS Automobiles gefertigt

werden.







sehr über den Besuch des Bundeskanzlers, des Ministerpräsidenten und aller

anderen Gäste gefreut. Zu diesem Anlass konnten wir das zukunftssichere

Geschäftsmodell von Opel und unsere mutige Elektrifizierungsstrategie

vorstellen. Wir werden als erste deutsche Marke noch in diesem Jahr für jedes

Modell in unserem Portfolio eine batterie-elektrische Variante anbieten. Mit 125

Jahren Erfahrung im Automobilbau gehen wir mit unseren Mitarbeitern den Weg der

Elektrifizierung voller Überzeugung. Und mit dem neuen klimaneutralen

grEEn-campus, der hier in Rüsselsheim entstehen wird, investieren wir weiter in

das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter", sagte Opel CEO Florian Huettl.



"125 Jahre Automobilbau in Rüsselsheim - das ist eine große und eindrucksvolle

Geschichte. Seit Autos in unserer Gesellschaft eine Rolle spielen, wird hier Tag

für Tag daran gearbeitet, sie noch besser zu machen. Generationen von

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben Opel zu der großen Marke gemacht, die

sie heute ist: ein Automobilunternehmen auf dem Weg in die Elektromobilität. Sie

wenden sich damit aufs Neue der Zukunft zu - unerschrocken und voller

Selbstbewusstsein. Das ist beispielgebend", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz.



"Der Erfolg der Automobilindustrie ist von strategischer Bedeutung für Seite 2 ► Seite 1 von 3



"Heute ist ein großer Tag für Opel und den Standort Rüsselsheim. Ich habe michsehr über den Besuch des Bundeskanzlers, des Ministerpräsidenten und alleranderen Gäste gefreut. Zu diesem Anlass konnten wir das zukunftssichereGeschäftsmodell von Opel und unsere mutige Elektrifizierungsstrategievorstellen. Wir werden als erste deutsche Marke noch in diesem Jahr für jedesModell in unserem Portfolio eine batterie-elektrische Variante anbieten. Mit 125Jahren Erfahrung im Automobilbau gehen wir mit unseren Mitarbeitern den Weg derElektrifizierung voller Überzeugung. Und mit dem neuen klimaneutralengrEEn-campus, der hier in Rüsselsheim entstehen wird, investieren wir weiter indas Wohlbefinden unserer Mitarbeiter", sagte Opel CEO Florian Huettl."125 Jahre Automobilbau in Rüsselsheim - das ist eine große und eindrucksvolleGeschichte. Seit Autos in unserer Gesellschaft eine Rolle spielen, wird hier Tagfür Tag daran gearbeitet, sie noch besser zu machen. Generationen vonMitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben Opel zu der großen Marke gemacht, diesie heute ist: ein Automobilunternehmen auf dem Weg in die Elektromobilität. Siewenden sich damit aufs Neue der Zukunft zu - unerschrocken und vollerSelbstbewusstsein. Das ist beispielgebend", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz."Der Erfolg der Automobilindustrie ist von strategischer Bedeutung für