SHENZHEN, China, 8. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Huawei gab den Start des Beschleunigungsprogramms für das Financial Partner Go Global Program (FPGGP) während des HiFS Frontier Forums 2024 bekannt. Huawei möchte mit mehr Partnern zusammenarbeiten, die über umfangreiche branchenspezifische Erfahrungen verfügen, sich auf Schlüsselszenarien innerhalb der digitalen Transformation in der globalen Finanzbranche konzentrieren und die Programmteilnehmer und ihre Innovationsfähigkeit vereinen. Auf diese Weise können Huawei und seine Partner die Transformation und das Upgrade von Kunden in der Finanzbranche über den gesamten Lebenszyklus hinweg unterstützen – von der Beratung über Lösungen bis hin zu Dienstleistungen – und so eine Win-win-Kooperation für alle Beteiligten erreichen.

Jason Cao, Vizepräsident von Huawei und Geschäftsführer von Huawei Digital Finance BU, erklärte, dass Huawei sich dem Aufbau eines globalen Ökosystems für die digitale Finanzbranche verschrieben hat. Dazu gehören weltweit führende Partner, die sich in der lokalen Industrie engagieren und in segmentierten Szenarien innovativ sind. „Huawei hat mit Partnern zusammengearbeitet, um innovative, szenariobasierte Lösungen für acht gängige Industrieszenarien zu entwickeln, von Infrastrukturbetrieb und -wartung (O&M) bis zu Anwendungssystemplattformen, von Kerngeschäftstransaktionen bis zu Big-Data-Anwendungen und von Banken bis zu Versicherungen und Wertpapieren."