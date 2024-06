Leo Chen, leitender Vizepräsident, Präsident des Unternehmensvertriebs, Huawei, hielt die Eröffnungsrede auf dem Forum. Er sagte: „Um eine solide digitale und intelligente Transformation der Finanzbranche zu realisieren, sind nach Ansicht von Huawei drei Säulen unerlässlich: Aufbau einer robusten und resilienten IT-Infrastruktur, Aufbau einer hybriden Multi-Cloud-Infrastruktur für höhere Systemskalierbarkeit und größere geschäftliche Flexibilität und Entwicklung einer konvergenten Datenplattform, die die Cloud, Streaming-Daten und Echtzeit-Analysen nutzt, um den Wert der Daten zu maximieren."

2 Resilienz stärken, gemeinsam intelligentere Finanzen neu gestalten

Jason Cao, Vizepräsident von Huawei und Geschäftsführer der Geschäftseinheit digitale Finanzen von Huawei, hielt auf dem Forum eine Grundsatzrede. Er wies darauf hin, dass sich in der intelligenten Welt die Technologien und Branchen rasch weiterentwickeln und die Finanzinstitute ihre Resilienz, Agilität und Intelligenz verbessern müssen, um in der digitalen Wirtschaft wettbewerbsfähig zu bleiben. „Huawei legt den Fokus auf die Ziele ,Zero Downtime, Zero Wait, Zero Touch' (Null Ausfallzeit, Null Wartezeit, Null Berührung) und ,Zero Trust' (Null Vertrauen) und hat eine Reihe von Lösungen für die Ausfallsicherheit der Infrastruktur verbessert, um Finanzinstitute bei der Neugestaltung der Ausfallsicherheit zu unterstützen. Das Unternehmen hat vier Schlüsselfunktionen – darunter Hochleistungs-CCE und die verteilte Datenbank GaussDB – verbessert, um Finanzinstitute bei der Beschleunigung der Anwendungsmodernisierung und der Neugestaltung der Agilität auf der Grundlage einer Hybrid-Cloud-Architektur zu unterstützen. Außerdem wurden Datensysteme in Bezug auf Architektur, Governance und Geschäftsszenarien verbessert, um die System-, Benutzer- und Geschäftserfahrungen zu verbessern, mehr Wert aus Daten und generativer KI freizusetzen und Kunden beim Übergang zu KI-Banken zu unterstützen", sagte Cao.