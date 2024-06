SINGAPUR und HANGZHOU, China, 8. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Am 5. Juni wurde die SUPCON Global Product Launch Conference 2024 unter dem Motto „Pioneering Progress, Shaping Tomorrow" (Pionierarbeit leisten, Zukunft gestalten) erfolgreich in Singapur abgehalten. Die Veranstaltung markierte die offizielle Vorstellung von zwei bahnbrechenden neuen SUPCON-Produkten: das weltweit erste UCS (Universal Control System) und den TPT (Time-Series Pre-trained Transformer), das erste Zeitserienmodell in der Prozessindustrie. Diese Innovationen werden nun in der Industrie umfassend eingesetzt. Fast 300 Branchenexperten, darunter Vertreter führender Unternehmen der Prozessindustrie, multinationaler Organisationen und akademischer Vereinigungen aus fast 20 Ländern und Regionen, kamen zusammen, um neue Wege für die digitale Transformation und eine hochwertige nachhaltige Entwicklung der Prozessindustrie im Zeitalter der KI zu erkunden.

Auf der Konferenz hielt Cui Shan, Vorsitzender und Präsident von SUPCON, einen fesselnden Vortrag mit dem Titel „Embracing AI to Make Industry Smarter" (Mit KI die Industrie intelligenter machen), in dem er den globalen Kunden die Entwicklung von SUPCON, die Geschäftsstruktur, die Kernkompetenzen und den Marktanteil vorstellte. SUPCON nutzt die Errungenschaften der jüngsten technologischen Revolution und hat die branchenführende „1+2+N"-Architektur für intelligente Anlagen und das hochmoderne „4 Datenplattformen + 1 KI-Engine"-Kernprodukttechnologiesystem eingeführt. Mit intelligenten Lösungen wie „KI+Sicherheit", „KI+Qualität", „KI+Grün" und „KI+Profit" ist SUPCON ein Vorreiter in der industriellen KI-Entwicklung und hat sich zum Ziel gesetzt, ein globaler Pionier auf diesem Gebiet zu werden und KI zur Förderung eines nachhaltigen industriellen Wachstums einzusetzen.