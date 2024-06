Der Shortseller Citron Research spekuliert, dass ein mysteriöser Krypto-Geldgeber hinter Gill stehen könnte. Citron hat in der Vergangenheit aufgrund von Verlusten seine Leerverkaufsposition bei GameStop schließen müssen. Die SEC und die Wertpapieraufsichtsbehörde von Massachusetts untersuchen bereits die Aktivitäten von Roaring Kitty.

Investoren und Analysten sind besorgt über die Absichten von Roaring Kitty, auch bekannt als Keith Gill, in Bezug auf seine massiven Call-Optionen auf GameStop. Gill besitzt nun fünf Millionen physische Aktien von GameStop und durch seine Kaufoptionen behält er die Kontrolle über weitere 12 Millionen Aktien. Einige Marktteilnehmer spekulieren, dass Gill versucht, den Aktienkurs von GameStop auf 42,20 US-Dollar zu treiben, um seine Position zu monetarisieren. Dies könnte zu einer heftigen Aufwärtskorrektur führen. Die Verkäufer der Call-Optionen könnten jedoch Schwierigkeiten haben, die erforderlichen Aktien zu liefern. GameStop hat eine Kapitalerhöhung angekündigt, um möglicherweise die benötigten Aktien bereitzustellen.

Roaring Kitty plant seinen ersten YouTube-Livestream seit drei Jahren, was zu einem Anstieg des Handelsvolumens von GameStop-Calls geführt hat. Die Aktie stieg um fast 48 Prozent, was zu zwei Handelsstopps aufgrund von Volatilität führte. Das Handelsvolumen der Calls mit einem Ausübungspreis von 128 US-Dollar stieg sprunghaft an. Die SEC untersucht den Handel mit GameStop-Kaufoptionen zum Zeitpunkt von Gills Social-Media-Posts.

E-Trade diskutiert intern über eine mögliche Verbannung von Gill von der Handelsplattform aufgrund von Bedenken hinsichtlich Marktmanipulation. Die GameStop-Aktie könnte sich am Freitag fast verdreifachen, was zu weiteren Spekulationen und Diskussionen führt. Die Situation bleibt äußerst dynamisch und spannend, da verschiedene Akteure und Behörden die Entwicklungen genau beobachten.

Die GameStop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -39,16 % und einem Kurs von 28,24EUR auf Nasdaq (08. Juni 2024, 02:04 Uhr) gehandelt.