Der Eurokurs stieg vor den geldpolitischen Beschlüssen der EZB leicht an und wurde bei 1,0882 US-Dollar gehandelt. Die Industrie in Deutschland verzeichnete im April den vierten Auftragsrückgang in Folge, während die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone stärker als erwartet gesunken sind. Die Märkte warten gespannt auf die Zinsentscheidung der EZB, die am Nachmittag veröffentlicht wird. Die Notenbank wird voraussichtlich den Einlagensatz auf 3,75 Prozent reduzieren, um der abgeschwächten Inflation entgegenzuwirken.

Nach einem unerwartet robusten US-Arbeitsmarktbericht fiel der Eurokurs am Freitag auf den tiefsten Stand der Woche. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0898 US-Dollar fest. Die US-Notenbank Fed wird voraussichtlich stabile Zinsen beibehalten, was den Dollarkurs stützt. Vor Zahlen vom US-Arbeitsmarkt hielt sich der Euro bei knapp 1,09 US-Dollar. Die EZB hat nach der Zinssenkung den weiteren geldpolitischen Kurs offen gelassen.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 1,080USD auf Forex (07. Juni 2024, 23:00 Uhr) gehandelt.