Das Gehaltspaket, das vom Tesla-Vorstand vorgeschlagen wurde, sieht vor, dass Musk weder ein Gehalt noch einen Bargeldbonus erhält, sondern auf Belohnungen basiert, die vom Marktwert von Tesla abhängen. Es wäre das größte Gehaltspaket für einen CEO in den USA. Einige Investmentfirmen haben die Aktionäre aufgefordert, gegen das Paket zu stimmen, das zuvor von einem Richter in Delaware für nichtig erklärt wurde. Tesla verteidigt das Vergütungspaket als fair und notwendig, um sicherzustellen, dass Musk sich weiterhin auf das Unternehmen konzentrieren kann.

Baron, dessen größter Fonds fast 30 Prozent in Tesla investiert ist, sprach sich klar für das Gehaltspaket aus und betonte, dass Tesla besser mit Elon Musk sei. In Bezug auf die Produktion in der Gigafactory in Grünheide bei Berlin teilte Tesla mit, dass die Autofertigung vorübergehend stillgelegt wurde, um Verbesserungen an den Fertigungsanlagen vorzunehmen. Die geplanten produktionsfreien Tage sollen zur Effizienzsteigerung dienen, während die Gießerei und die Batteriezellproduktion regulär weiterlaufen.

In Bezug auf unbezahlte Rechnungen bei von Musk beherrschten Unternehmen haben verschiedene Medienberichte auf Probleme hingewiesen, wie Twitter, das seit Wochen ausstehende Rechnungen für die Nutzung der Google Cloud nicht bezahlt, oder SpaceX, das mit Zwangsvollstreckungen aufgrund unbezahlter Rechnungen konfrontiert ist. Die Produktion in der Gigafactory in Grünheide wurde bereits mehrmals aufgrund externer Vorfälle wie Angriffen auf Schiffe im Roten Meer oder einem Anschlag auf die Stromversorgung vorübergehend eingestellt.

Insgesamt bleibt die Diskussion um das Gehaltspaket von Elon Musk und die Produktionsunterbrechungen bei Tesla weiterhin kontrovers. Während Unterstützer wie Ron Baron die Leistungen und den Einfluss von Musk loben, gibt es auch Kritiker, die die finanziellen und operativen Herausforderungen des Unternehmens in den Fokus rücken. Die Aktionärsversammlung von Tesla am 13. Juni wird zeigen, wie die Investoren auf diese Entwicklungen reagieren.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 177,5EUR auf Nasdaq (08. Juni 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.