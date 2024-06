Die Ölpreise sind am Donnerstag erneut gestiegen, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent 79,53 US-Dollar kostete, während ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) 75,22 Dollar erreichte. Marktbeobachter sehen dies als Gegenbewegung nach einer Talfahrt, die durch die Förderpolitik des Ölverbunds Opec+ verursacht wurde. Die Mitgliedsstaaten planen, im Oktober mit der Rücknahme von Produktionskürzungen zu beginnen, behalten sich jedoch Änderungen vor. Am Freitag stiegen die Ölpreise leicht an, wobei Brent bei 78,66 US-Dollar und WTI bei 74,40 Dollar lagen. Obwohl Saudi-Arabien die Verkaufspreise senkte, konnten sich die Preise erholen. Ein ukrainischer Drohnenangriff beschädigte eine Raffinerie in Südrussland, was die Spannungen in der Region weiter verschärfte. Die Ölpreise stiegen am Freitag etwas an, wobei Brent bei 79,91 US-Dollar und WTI bei 75,77 Dollar lagen. Trotz der Erholung in der zweiten Wochenhälfte haben sich die Preise auf Wochensicht um etwa einen Dollar je Barrel verbilligt. Die Förderpolitik großer Produzenten belastet weiterhin die Erdölpreise, obwohl die Opec+ beschlossen hat, einige Kürzungen ab Herbst schrittweise zu lockern. Experten erwarten eine weitere Erholung der Ölpreise in den kommenden Handelstagen aufgrund der Rücknahme von Produktionskürzungen durch die Opec+.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 79,51USD auf L&S Exchange (07. Juni 2024, 22:59 Uhr) gehandelt.