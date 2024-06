Für das Geschäftsjahr 2023 verzeichnete Porsche einen Umsatz von 40,5 Milliarden Euro und eine Operative Konzernumsatzrendite von 18,0 Prozent. Die Auslieferungen an Kunden stiegen um 3,3 Prozent auf 320.221 Fahrzeuge. Das Unternehmen plant, etwa 50 Prozent des Konzernergebnisses nach Steuern an die Aktionäre auszuschütten.

Porsche bestätigte seine langfristigen Prognosen und erwartet für das Gesamtjahr 2024 eine Operative Konzernumsatzrendite von 15 bis 17 Prozent. Mittelfristig strebt das Unternehmen eine Rendite von 17 bis 19 Prozent an und langfristig mehr als 20 Prozent. Trotz herausfordernder makroökonomischer Umstände ist Porsche zuversichtlich in die Zukunft zu starten und investiert weiterhin entschlossen in Forschung und Entwicklung sowie in die Digitalisierung des Unternehmens.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 75,44EUR auf Tradegate (07. Juni 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.