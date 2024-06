Die Heidelberger Druckmaschinen AG zieht ein positives Fazit zur drupa-Messe in Düsseldorf, bei der Kunden aus der ganzen Welt Interesse an den Innovationen des Unternehmens zeigten. Die vielen Bestellungen von der Messe führten zu einer Erholung im Auftragseingang von Heidelberg und einer besseren Auslastung der Produktionskapazitäten. Die Kurzarbeit an den deutschen Standorten wird bereits im Juni 2024 beendet. Die Präsentationen auf der Messe konzentrierten sich auf Innovationen im Akzidenz- und Verpackungsdruck, um Kunden modernste Technologien und Dienstleistungen anzubieten. Die Kooperation mit Canon soll Wachstumspotenziale im Inkjetdruck erschließen. Internationale Verkaufsabschlüsse, wie die Bestellung von 15 Speedmaster CX-Maschinen in China oder einer neuen Boardmaster Inline-Flexodruckmaschine in den USA, unterstreichen den erfolgreichen Messeauftritt von Heidelberg.

Die Integration von Offset- und Digitaltechnologien wird immer wichtiger, um maximale Flexibilität und Wirtschaftlichkeit im Akzidenzbereich zu gewährleisten. Im Segment Verpackungen wird das Anwendungsspektrum der neuen Inline-Rollen-Flexodruckmaschine Boardmaster um den Bereich "Flexible Paper" erweitert, um dem wachsenden Bedarf an nachhaltigen Verpackungen gerecht zu werden.

Die Heidelberger Druckmaschinen AG konnte auf der drupa-Messe zahlreiche internationale Verkaufsabschlüsse verzeichnen, darunter die Bestellung von Inkjet-Technologie in der Schweiz und Deutschland sowie von Druckmaschinen in China, Thailand und den USA. Die Präsentationen auf der Messe waren überfüllt und zeigten das breite Lösungsspektrum des Unternehmens.

Die Zukunftsaussichten für Heidelberg sind positiv, obwohl die tatsächliche Entwicklung von verschiedenen Faktoren abhängt. Die Unternehmensleitung ist zuversichtlich, dass die vorgestellten Innovationen und die erfolgreichen Verkaufsabschlüsse auf der drupa-Messe zu einer weiteren Stärkung der Position von Heidelberg als führender Systemanbieter in der Druck- und Verpackungsindustrie beitragen werden.

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 1,160EUR auf Tradegate (07. Juni 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.