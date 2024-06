Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) leicht gefallen. Der Euro-Bund-Future sank um 0,08 Prozent auf 131,34 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,51 Prozent lag. Die Anleger erwarten eine Zinssenkung der EZB aufgrund der abgeschwächten Inflation in der Eurozone. Die EZB-Zinsentscheidung und die anschließende Pressekonferenz werden Hinweise auf den geldpolitischen Kurs geben. Enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland, insbesondere der vierte Auftragsrückgang in der Industrie, haben die Kurse der Bundesanleihen gestützt.

Am Freitag sind die Kurse deutscher Staatsanleihen nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts deutlich gesunken. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,63 Prozent auf 130,22 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,61 Prozent stieg. Der robuste Arbeitsmarkt in den USA und das höhere Lohnwachstum machen eine baldige Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed unwahrscheinlich. Die Fed wird am kommenden Mittwoch über die Zinsen entscheiden. Die Aussicht auf fehlende Zinssenkungen belastete die Anleihekurse in Europa.