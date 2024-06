Der Dax dürfte am Freitag zunächst keine Impulse für eine Annäherung an sein Rekordniveau erhalten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,1 Prozent tiefer auf 18.636 Punkte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am Vortag keine neuen Impulse geliefert, da weder die Zinssenkung noch die Pressekonferenz von EZB-Präsidentin Christine Lagarde neue Erkenntnisse brachten. Der Fokus liegt nun auf den USA und der Frage, wann dort eine mögliche Zinswende eingeleitet werden könnte. Der Arbeitsmarktbericht am Freitag wird maßgeblich für die Fed sein. Die neue Woche steht im Bann der Währungshüter, nachdem die EZB die Zinswende eingeläutet hat. Die Blicke richten sich nun auf die US-Notenbank Fed, die am Mittwoch ihre nächste Entscheidung trifft, gefolgt von der Bank of Japan am Freitag. Die Experten erwarten, dass die Fed den Leitzins nicht ändern wird, aber ihre Projektionen und Einschätzungen spannend sein könnten. Vor dem Fed-Entscheid am Mittwoch werden wichtige Daten aus den USA erwartet, die die Entscheidungen der Notenbank beeinflussen könnten. Die EZB erfüllte die Erwartungen einer Zinssenkung, lieferte aber keinen Treibstoff für Europas Börsen. Der Dax orientierte sich am unteren Ende seines Schwankungsbereichs. Die Blicke richten sich auch vermehrt über den Atlantik, auf Unternehmen wie Apple, Boeing, Broadcom und Adobe. Die Europawahl wird voraussichtlich keinen direkten Einfluss auf die Finanzmärkte haben, aber politisch könnte sie entscheidenden Charakter bekommen. Die Helaba erwartet, dass der Aktien-Höhenflug sich fortsetzen könnte, wenn die Fed die Laune nicht bremst. Die Fußball-Europameisterschaft könnte ebenfalls für Spannung sorgen. Der Dax-Anleger müssen sich vorerst nicht mit neuen Rekorden auseinandersetzen, aber die Stimmung am US-Aktienmarkt ist von hoher Risikobereitschaft geprägt.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 18.557PKT auf Xetra (07. Juni 2024, 17:50 Uhr) gehandelt.