Medios AG stärkt Marktposition in Europa: Erfolgreiche Übernahme von Ceban Pharmaceuticals treibt Aktien auf Höchststand Die Medios AG hat erfolgreich die Übernahme von Ceban Pharmaceuticals B.V. abgeschlossen, was ihre Marktposition in Europa deutlich stärkt. Ceban ist ein führender Anbieter von pharmazeutischen Compounding-Dienstleistungen in den Niederlanden, …