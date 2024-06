SAP-Aktien auf Erfolgskurs: Analysten begeistert nach Kundenmesse! Die Aktien von SAP dürften nach der Kundenmesse am Donnerstag an die jüngste Erholung anschließen. Auf Tradegate stiegen sie um 1,7 Prozent auf 174,40 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Die nächste charttechnische Zielmarke liegt bei …