Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte des Hamburger Hafens zu einem Streik am Freitag aufgerufen, nachdem eine zweite Verhandlungsrunde mit dem Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe ergebnislos blieb. Verdi-Verhandlungsführerin Maren Ulbrich bezeichnete das Arbeitgeberangebot als völlig unzureichend und rief die Hafenarbeiter dazu auf, ihre Arbeit von 5.30 Uhr bis zum späten Abend niederzulegen. Etwa 6000 Beschäftigte sind von der Tarifrunde betroffen, wobei die Gewerkschaft eine Erhöhung der Stundenlöhne um drei Euro zum 1. Juni sowie eine entsprechende Anhebung der Schichtzuschläge fordert.

Der Warnstreik führte dazu, dass der Betrieb an den Containerterminals in Hamburg weitgehend lahmgelegt wurde. Die Beteiligung an der Arbeitsniederlegung war hoch, und insgesamt 11.000 Beschäftigte waren von den Verhandlungen betroffen, davon 6000 in Hamburg. Die Container-Terminals der Logistikunternehmen HHLA und Eurogate waren unter anderem von den Streiks betroffen, wodurch der Betrieb größtenteils ruhte. Die Terminals arbeiteten bereits an Maßnahmen, um den streikbedingten Ausfall zu kompensieren.