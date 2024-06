DATAGROUP SE: Top 10 IT-Service-Unternehmen in Deutschland! Umsatzwachstum und Investitionen in Zukunftsfelder. Jetzt investieren! Die DATAGROUP SE wurde zum fünften Mal in Folge in die Top 10 der führenden IT-Service-Unternehmen in Deutschland aufgenommen, wie die Lünendonk-Liste 2024 zeigt. Das Unternehmen belegt den siebten Platz und betont die Bedeutung seines breiten …