Der Brick Award 24 wurde von der Wienerberger AG verliehen, um internationale Pioniere der Ziegelarchitektur zu prämieren. Eine Jury aus renommierten Architekten wählte fünf Siegerprojekte aus 743 Einreichungen aus 54 Ländern aus. Die Gewinner zeigten das Potenzial der Ziegelarchitektur für nachhaltiges und innovatives Bauen. Der Hauptpreis ging an das britische Büro Níall McLaughlin Architects für das Projekt "International Rugby Experience". Weitere Kategorien waren "Feeling at home", "Living together", "Working together", "Sharing public spaces" und "Building outside the box".

Im Anschluss an die Verleihung fand eine Podiumsdiskussion statt, bei der führende Architekten über nachhaltiges und leistbares Bauen diskutierten. Themen wie optimiertes Ressourcenmanagement, attraktive öffentliche Räume und gemeinsame Nutzung von Infrastruktur wurden als Schlüsselkomponenten für eine nachhaltige Zukunft hervorgehoben. Die Diskussion betonte die Bedeutung von Wiederverwendung von Materialien, besseren Städten für nachhaltiges Wohnen und leistbarem Bauen durch Materialmanagement und gemeinsam genutzte Infrastruktur.