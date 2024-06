HAMBURG (dpa-AFX) - Der neue Präsident des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg (UVHH), Ulfert Cornelius, hält den umstrittenen Einstieg der weltgrößten Reederei MSC beim Hamburger Hafenlogistiker HHLA für unproblematisch. "Wir haben in Hamburg vier Containerterminals, und Hapag-Lloyd etwa hält eine Beteiligung am HHLA-Terminal Altenwerder. Überall auf der Welt schlagen Reedereien Ladung auch auf Terminals um, die teilweise anderen Reedereien gehören", sagte Cornelius in einem Interview der "Welt am Sonntag" (Redaktion Hamburg und Norddeutschland). Aus Wettbewerbsgründen mache er sich keine Sorgen, zumal MSC ja keine Mehrheit an der HHLA erwerben solle.

Hamburgs rot-grüner Senat will die Mediterranean Shipping Company (MSC) mit Sitz in Genf bei der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) an Bord holen, um den Containerumschlag zu stabilisieren. Die Stadt und das der italienischen Reederfamilie Aponte gehörende Unternehmen sollen die HHLA künftig als Gemeinschaftsunternehmen führen, bei dem die Stadt eine Mehrheit von 50,1 Prozent hält. Bislang gehörten der Stadt rund 70 Prozent der börsennotierten HHLA.