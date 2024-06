Die ließen die Renditen für US-Staatsanleihen durch die Decke gehen. So kletterte etwa der Zins für die zehnjährige US-Anleihe binnen kürzester Zeit von 4,3 auf 4,45 Prozent, was zinslose Assets wie Gold und Silber , das sogar 6,7 Prozent verlor, einbrechen ließ.

Mit einem Minus von 3,5 Prozent erwischte das in diesem Jahr bislang so gut aufgelegte Edelmetall Gold am Freitag einen rabenschwarzen Tag. Grund für die empfindlichen Verluste waren die starken US-Arbeitsmarktdaten .

Der größte Einbruch seit dem November 2020 hat im Chartbild einen Wirkungstreffer erzielt. Gelingt den Goldbullen kein rascher Gegenschlag, könnte die jüngst zu beobachtende Top-Bildung zu empfindlichen Verlusten führen.

Aufwärtstrend sprengt Seitwärtsrange

Zwischen Oktober letzten Jahres und Ende März dieses Jahres handelte Gold in einem Aufwärtstrendkanal, der das Edelmetall aus seiner langjährigen Seitwärtsrange befreite und neue Allzeithochs zur Folge hatte.

Die Trendbeschleunigung war vor allem eine Folge dieses Ausbruchs und ließ Gold zunächst bis in den Bereich von 2.400 US-Dollar klettern, ehe es zu ersten Gewinnmitnahmen kam. Die konnten zunächst durch ein weiteres Allzeithoch beantwortet werden.

Vorerst keine Kurse dauerhaft über 2.400 US-Dollar?

Inzwischen scheint es aber, als dürfte Gold allzu bald kein nachhaltiger Ausbruch über 2.400 US-Dollar gelingen. Erstens scheiterte mit den starken Verlusten am Freitag ein erneuter Ausbruchsversuch schon im Ansatz und zweitens unterstützen auch die technischen Indikatoren derzeit keine Notierungen über dem diesem Niveau:

Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD handeln in Abwärtstrends – und das schon seit einiger Zeit gegen den übergeordneten Trend von Gold. Diese bearishen Divergenzen entlarven zumindest das letzte Allzeithoch als Fehlsignal, weswegen eine Trendwende unmittelbar bevorstehen könnte.

Kurzfristig steht Gold vor einem Abwärtstrend ...

Diese These wird durch den MACD gestärkt, der nur wenig von einem Vorzeichenwechsel entfernt ist und im Minusbereich notierend einen Abwärtstrend anzeigen würde. Dazu passt, dass Gold am Freitag die 50-Tage-Linie als Unterstützung aufgeben musste.

Noch ist es für die Bullen aber nicht zu spät. Angesichts der Unterstützung bei 2.300 US-Dollar sowie der hier verlaufenden Aufwärtstrendoberkante ist ein Rebound möglich. Der könnte zu einem erneuten Kursanstieg in Richtung 2.400 US-Dollar führen. Erst darüber würde sich die Situation aber wieder entspannen und ein prozyklisches Kaufsignal generiert werden.

Fazit: ... der für neue Einstiegsgelegenheiten sorgen könnte!

Im Vorteil sind angesichts der anhaltenden bearishen Divergenzen sowie der Schwäche am Freitag aber die Bären, die nun einen Test der Unterstützungen bei 2.200 und 2.100 US-Dollar erzwingen könnten. Hier verläuft derzeit auch die 200-Tage-Linie. Etwas darunter sind Kurse um 2.070 US-Dollar denkbar – das ist die Ausbruchslinie des mehrjährigen Seitwärtstrend.

Erst wenn diese nachhaltig unterschritten werden sollte, dürfte Gold vor einem langfristigen Trendwechsel stehen. Rücksetzer zwischen 2.300 und 2.070 US-Dollar sollten daher als mittelfristig aussichtsreiche Einstiegsgelegenheiten betrachtet werden, wobei gilt: Je tiefer der Kurs, desto geringer das Risiko!

Für Bewegung und eine potenzielle Vorentscheidung ist in dieser Woche jedenfalls gesorgt: Am Mittwoch und Donnerstag stehen neue Inflationsdaten an (Verbraucher- und Produzentenpreise), am Mittwochabend meldet sich außerdem die US-Notenbank mit ihrem Leitzinsentscheid zu Wort.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion