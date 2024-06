Vogel im Triebwerk - Boeing mit 190 Passagieren kehrt um Ungeplant umkehren musste am Freitagabend ein Flugzeug mit 190 Passagieren an Bord auf dem Weg von Dortmund ins polnische Kattowitz. Beim Start der Boeing 737 seien einer oder mehrere Vögel ins Triebwerk geraten, sagte ein Feuerwehrsprecher am …