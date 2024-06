EVP-Chef Weber Werden ein bürgerliches Europa bekommen Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, hat nach der Europawahl am Sonntag ein "bürgerliches Europa" angekündigt. "In Europa ist eine linksliberale Ampel abgewählt", sagte der CSU-Spitzenkandidat am Abend in München. "Wir werden …