PARIS (dpa-AFX) - Der Spitzenkandidat der französischen Sozialisten bei der Europawahl, Raphaël Glucksmann, hat die Auflösung der Pariser Nationalversammlung durch Präsident Emmanuel Macron kritisiert. "Diese Auflösung ist die letzte Handlung einer komplett verantwortungslosen Kraft", sagte Glucksmann am Sonntagabend im Sender BFMTV. "Der Präsident spielt erneut mit den Institutionen."

Macron hatte nach der deutlichen Niederlage seines Lagers bei der Europawahl am Abend überraschend angekündigt, die Nationalversammlung aufzulösen. Am 30. Juni und am 7. Juli sollen die Französinnen und Franzosen das französische Unterhaus in zwei Runden neu wählen.