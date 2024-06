CHEMNITZ (dpa-AFX) - 'Freie Presse' zu Europawahl

In Deutschland muss Rot-Grün erkennen, dass die Mitte nach rechts ausgewichen ist. Die AfD kommt zwar nicht auf die Bestwerte der Umfragen vor einigen Wochen, aber sie verzeichnet das beste von ihr je bei bundesweiten Wahlen erzielte Ergebnis. Das zeigt, selbst ein außer Kontrolle geratener Spitzenkandidat kann ihr nicht wirklich schaden. Für sie ist es nahezu egal, wen sie aufstellt. Sie lebt von dem sich weit in die Mitte hineinfressenden aktuellen Unmut und einem soliden Sockel, der diese Partei nicht trotz der erstarkten rechtsextremen Kräfte in ihr wählt, sondern genau deshalb dort sein Kreuz macht./yyzz/DP/zb