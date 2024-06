RAVENSBURG (dpa-AFX) - 'Schwäbische Zeitung' zu Europawahl

Da lässt die AfD vor der Europawahl kaum einen Fehler aus, stellt Spitzenkandidaten auf, die sie im Wahlkampf versteckt - und was passiert: Die Partei legt zu wie keine andere. (.) Die Ampel-Parteien hingegen kommen zusammengerechnet in etwa auf das Ergebnis von CDU und CSU. Wer vorher schon Zweifel hatte, ob das Dreier-Regierungsbündnis bis zum Ende der Legislatur hält, wird nach dieser Wahl keinen Pfifferling mehr darauf geben. (.) Was aus dem Votum klar hervorgeht: Viele Menschen fürchten offensichtlich um ihren Wohlstand und ihre Arbeitsplätze, sollte die ökologische Wende so umgesetzt werden, wie vor allem von den Grünen gefordert. Anders lässt sich deren Ergebnis nicht erklären. (.) Auf nationaler Ebene hat die Wahl zur Klarheit beigetragen: Macht die Ampel weiter wie gehabt, stärkt das die politischen Ränder. Macht CDU-Parteichef Merz weiter keine Fehler, hat er gute Chancen das nächste Regierungsbündnis anzuführen./yyzz/DP/zb