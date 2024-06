AfD stärkste Kraft bei Europawahl in Sachsen-Anhalt Die AfD hat bei der Europawahl in Sachsen-Anhalt die meisten Stimmen geholt. Nach dem vorläufigen Wahlergebnis kommen die Rechtspopulisten auf 30,5 Prozent der Stimmen - ein Plus von 10,2 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Europawahl im Jahr …