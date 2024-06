TAGESVORSCHAU Termine am 10. Juni 2024 Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 10. Juni 2024 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung in Hamburg 10:00 CHE: Sulzer, Capital Markets Day USA: Apple-Entwicklerkonferenz WWDC (bis 14.6.24) TERMINE KONJUNKTUR 01:50 …