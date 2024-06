Vancouver, British Columbia, 10. Juni 2024 / IRW-Press / - Edison Lithium Corp. (TSXV: EDDY, OTCQB: EDDYF; FWB: VV0) („Edison“ oder das „Unternehmen“) gibt die Beendigung der zuvor angekündigten Absichtserklärung mit Meteor Energy, LLC, über den Verkauf erkauf der 100 %igen Beteiligung des Unternehmens an seiner argentinischen Tochtergesellschaft Resource Ventures S.A. („ReVe“) bekannt. ReVe kontrolliert die Rechte an aussichtsreichen Lithium-Sole-Claims in der argentinischen Provinz Catamarca. Das Unternehmen befindet sich derzeit in Gesprächen mit mehreren anderen Parteien, die am Erwerb der argentinischen Lithiumkonzessionen des Unternehmens interessiert sind, hat jedoch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung noch keine weiteren Verkaufsvereinbarungen getroffen.