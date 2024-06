FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Prognosen ist es so eine Sache - erst recht, wenn Volkswirte sich mit Fußball beschäftigen. Freimütig räumen die sportbegeisterten Ökonomen der Dekabank in ihrer Analyse zur diesjährigen Fußball-EM (14.6.-14.7.2024) denn auch "etwas kleinlaut" ein, dass sie "schon weit vor Turnierbeginn die erste Fehlprognose abgegeben haben":

In der Broschüre zur Europameisterschaft 2021 hatte die Deka vorhergesagt, dass die DFB-Mannschaft bei der Heim-EM von Hansi Flick trainiert werden würde. "Nun gut, der aktuelle Bundestrainer heißt bekanntlich Julian Nagelsmann, aber immerhin war er kurz vor seinem Amtsantritt ebenfalls Bayern-Trainer. Ganz so weit lagen wir also doch nicht daneben."