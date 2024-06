LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Covestro mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Erstmals im laufenden Jahr deuteten die Preishandelsspannen für petrochemische Produkte im Mai auf sinkende operative Ergebnisschätzungen (Ebitda) für den Chemiekonzern BASF hin, schrieb Analyst Alex Stewart in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte seine Ebitda-Prognosen für 2024 und 2025 um jeweils 4 Prozent. Für Konkurrent Covestro senkte er seine Schätzung für 2024 um 16 Prozent, hob sie aber für 2025 um 1 Prozent an. Stewart bevorzugt Covestro gegenüber BASF. Denn trotz der Übernahmegespräche mit Adnoc wiesen Covestro keine Prämie auf, betonte er./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2024 / 15:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2024 / 03:00 / GMT

Die Covestro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 48,27EUR auf Lang & Schwarz (10. Juni 2024, 07:42 Uhr) gehandelt.



Rating: Overweight

Analyst: Barclays Capital

Kursziel: 61 Euro



