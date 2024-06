Es bleibt weiterhin extrem spannend und sehr eng: Der DAX wird sich ähnlich wie nach dem EZB-Zinsentscheid wohl auch von der gestrigen Europawahl unbeeindruckt zeigen. Nach oben und kurz unterhalb des Januar-Aufwärtstrends bleibt vorerst der „Deckel drauf“. Ein Absacken in Richtung 18.141 Zähler scheint aber ebenfalls weiterhin sehr unwahrscheinlich zu sein. Die Tageskerze vom vergangenen Freitag („Spinning-Top“) stützt diese These. Die vorbörsliche Indikation verläuft bei 18.520 Indexpunkten. Damit gilt auch zum heutigen Wochenstart das schon letzte Woche bewahrheitete Szenario: Der DAX kämpft weiter um das Übersteigen vier immens wichtiger chart- sowie markttechnischer Marken: 1.) Charttechnischer Widerstand bei 18.785, 2.) Fibonacci-Linie bei 18.586, 3.) Mittleres Bollinger-Band bei 18.653 und 4.) Untere Trendlinie des Januar-Aufwärtstrends. Den 18.427 kommt dabei im Falle eines deutlichen Scheiterns auch am heutigen Montag eine immens wichtige Unterstützungsfunktion zu.

Markttechnik – In Summe kurzfristig neutral: Das Momentum tendiert auch heute vorbörslich im negativen Bereich. Die Slow-Stochastik präsentiert sich neutral. Der Trendfolgeindikator MACD ebenfalls. Die Wolke („Kumo“) des Ichimoku Kinko Hyo (Trendfolgeindikator) verläuft nach wie vor versetzt unterhalb des Januar-Aufwärtstrends. Damit zeigen sich die Trendfolgeindikatoren MACD und Ichimoku auch zum heutigen Wochenstart zumindest nicht mehr gänzlich divergent. Heißt daher weiterhin: Lang- und mittelfristiger Trend sind intakt. Der kurzfristige Januar-Aufwärtstrends muss aber erst wieder zurückgewonnen werden. Daher gilt nach unten hin den 18.427 (charttechnischer Support) sowie dem Unteren Bollinger-Band (18.416) weiterhin Beachtung.

DAX in enger Bandbreite zum Wochenstart: Für heute gilt die enge Range zwischen 18.785 und 18.427 Punkten als Orientierung. Der DAX bleibt auch nach der gestrigen Europawahl in der kurzfristigen charttechnischen Richtungsfindung. Die erhofften Effekte aus der EZB-Zinssitzung sind zudem schon verpufft. Es kommt daher auch am heutigen Montag weiterhin auf die Chart- und Markttechnik an.