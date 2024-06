Die Luft für die amtierende Regierung in Berlin wird immer dünner. Die Unsicherheit darüber lässt sich gut in der schwachen Eröffnung des Euro ablesen, der mit einer Kurslücke zum Schlusskurs vom Freitag in die neue Woche startet. Damit setzt sich die bereits nach den starken Arbeitsmarktdaten aus den USA am Freitag gestartete Abwärtsbewegung in der Gemeinschaftswährung fort. Der Rechtsruck in Europa bringt politische Unsicherheit zurück auf das Börsenparkett.

Der Deutsche Aktienindex befindet sich schon seit Mitte Mai in einem Abwärtstrend. Das saisonal zu erwartende Hoch am 7. Juni war in diesem Jahr nicht zu sehen. Das deutet auf eine gewisse technische Schwäche im deutschen Leitindex hin. Auch die Zinssenkung der Europäischen Zentralbank wirkt auf den Aktienmarkt im Moment eher bremsend.