Nachdem der potenzielle Trendwendebereich von 72,48 US-Dollar exakt getroffen worden war, hat sich schnell eine erste Gegenbewegung zurück an den 50-Tage-Durchschnitt bei 75,83 US-Dollar eingestellt. Dort ist WTI am Freitag zur Unterseite abgeprallt und könnte demnächst noch einmal in den Bereich von 74,32 US-Dollar zurücksetzen. Spätestens an dieser Stelle sollte jedoch die Wiederaufnahme der am Mittwoch gestarteten Erholung erfolgen und im Anschluss Kursgewinne bis an den 200-Tage-Durchschnitt bei 79,02 US-Dollar ermöglichen. Genau dieses Szenario könnte für den Aufbau von sehr kurzzeitigen Long-Positionen genutzt werden. Unterhalb von 73,90 US-Dollar müssten sich Investoren dagegen auf Abschläge zurück auf die Junitiefs von 72,43 US-Dollar einstellen. Aber selbst in diesem Szenario könnte noch ein tragfähiger Doppelboden hervorgehen. Wer ein Long-Investment anstrebt, sollte vorläufig noch mit weiten Stopps arbeiten.

Trading-Strategie: