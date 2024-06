Die Krise trifft die Unternehmen zu einem ungünstigen Zeitpunkt, da die globale Automobilindustrie bereits mit einer Reihe anderer Herausforderungen wie der Verknappung von Halbleitern, dem Übergang zu Elektrofahrzeugen und einer nachlassenden weltweiten Nachfrage zu kämpfen hat. Analysten befürchten, dass das Vertrauen der Verbraucher langfristig Schaden nehmen und die Verkaufszahlen weiter unter Druck geraten könnten.

Auch Mazda hat die Produktion von zwei Modellen, dem Roadster RF und dem Mazda 2, eingestellt und Verstöße bei Crashtests von drei Modellen eingeräumt. Und auch bei Honda wurden Unregelmäßigkeiten wie fehlerhafte Geräusch- und Drehmomenttests bei mehreren älteren Modellen festgestellt.

Analysten sind sich einig, dass sich diese Enthüllungen kurzfristig negativ auf die Aktienkurse der betroffenen Unternehmen auswirken werden. Langfristig könnten die Bemühungen um Transparenz und die Überarbeitung der Testverfahren jedoch das Vertrauen von Investoren und Verbrauchern wiederherstellen.

Die Unternehmen stehen jedoch vor der Herausforderung, ihre Glaubwürdigkeit in einem wettbewerbsintensiven Markt, in dem Verbraucher zunehmend Wert auf Integrität und Nachhaltigkeit legen, erneut unter Beweis zu stellen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

