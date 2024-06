Vancouver, B.C., 7. Juni 2024 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Meilenstein erreicht und die Erprobung seines wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeugs (FCEV) durch Amazon erfolgreich abgeschlossen hat (siehe Pressemeldung vom 6. Mai 2024). Die Fahrzeugtests fanden in London (Vereinigtes Königreich) statt, wobei das FCEV insgesamt 535 km (332 Meilen) zurücklegte und bei 1.547 Stopps 3.462 Pakete auslieferte. Amazon bestätigte, dass das FCEV während des Tests gut funktionierte; das FCEV wurde in Schichten von 8 bis 10 Stunden mit häufigen Stopps eingesetzt. Als Ergebnis der bisherigen Fahrzeugtests werden Verbesserungen im Design und im prädiktiven Verhalten (KI) umgesetzt, um die Nutzlast und die Leistung zu maximieren. Aufbauend auf dem Erfolg der Praxistests und der Präsentation unseres Hydrogen-as-a-Service-Modells (HASS) wird das Unternehmen seine Tests durch Partnerschaften auf Europa und Nordamerika ausweiten.