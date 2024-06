Helena Kuikka - Vice President, Exploration

Helena ist eine eingetragene Geowissenschaftlerin mit über 15 Jahren umfassender Erfahrung in der Mineralexplorations- und Bergbauindustrie, die sie bei Edel- und Basismetallprojekten gesammelt hat. Ihr Know-how umfasst auf den Yukon ausgerichtete Explorationsstrategien, geologische Modellierung und das Management von Explorationsprojekten, die sowohl über Straßen als auch mit Hubschraubern zugänglich sind. Frau Kuikka hat Erfahrung mit einer Vielzahl von Lagerstättentypen, darunter Ag-Pb-Zn-Erzgänge, Pb-Zn-Sedex-Vorkommen, intrusionsbedingte Goldsysteme, Wolfram-Skarne und hochgradige Au-Lagerstätten. Angesichts einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei geologischen Bewertungen und Due-Diligence-Verfahren hat Helena mehrere aussichtsreiche M&A-Initiativen mit ihrem technischen Fachwissen unterstützt.

Während ihrer 13-jährigen Tätigkeit bei Victoria Gold war Frau Kuikka an allen Aspekten des Mineralexplorationsprozesses beteiligt und hat an bedeutenden Mineralentdeckungen mitgewirkt, darunter die Lagerstätte Raven mit über 1 Mio. Unzen Au im Yukon, Dublin Gulch. Als Senior Geologist und VP Exploration hat sie große Explorationsprojekte geleitet und war ein wichtiger Teil des Teams für die Entwicklung der Geologie- und Gehaltskontrollprogramme bei der Mine Eagle. Mit ihrer Fähigkeit, Beziehungen zu den örtlichen Gemeinden und den First Nations aufzubauen und zu pflegen, hat sie in bedeutendem Maße zu Explorationsprojekten beigetragen.

Frau Kuikka kann nicht nur mit großem technischem Fachwissen aufwarten, sondern war von 2014 bis 2019 auch Mitglied des Yukon Technical Liaison Committee for Minerals und hat im Laufe der Jahre Interessensvertreter durch technische Vorträge und Präsentationen eingebunden. Frau Kuikka ist ein vollwertiges Mitglied der Engineers and Geoscientists of British Columbia und hat einen Bachelor of Science-Diplom in Geologie von der Simon Fraser University.