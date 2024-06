Das Vergütungspaket wurde vom Gericht als "unermessliche Summe" bezeichnet, die für die Aktionäre unfair sei. Trotz der erheblichen Wertschöpfung, die unter Musks Leitung seit der Gewährung im Jahr 2018 stattgefunden hat, bleibt der Fonds bei seiner kritischen Haltung. Die Entscheidung des Fonds spiegelt seine langfristige Anlagestrategie wider, bei der exzessive CEO-Gehälter, die nicht mit der langfristigen Wertschöpfung für Aktionäre übereinstimmen, regelmäßig abgelehnt werden. Der norwegische Staatsfonds besitzt 1,5 Prozent aller börsennotierten Aktien weltweit und ist der größte Staatsfonds der Welt.

Darüber hinaus wird der Fonds für einen Aktionärsvorschlag stimmen, der Tesla auffordert, eine Politik der Vereinigungsfreiheit und kollektiver Tarifverhandlung zu verabschieden, ein deutlicher Sieg für Gewerkschaften, die ihren Einfluss auf den amerikanischen Autohersteller geltend machen wollen. Diese Abstimmung kommt zu einer Zeit, in der Tesla weiterhin mit industriellen Aktionen in Schweden konfrontiert ist, wo seine Mechaniker seit dem 27. Oktober streiken, in einem der längsten Arbeitskämpfe des Landes.

Tesla steht zudem vor einer Herausforderung in der nordischen Region, wo Gewerkschaften und einige Pensionsfonds aufgrund der Weigerung des Unternehmens, die Forderungen seiner schwedischen Mechaniker nach Tarifverhandlungsrechten zu akzeptieren, Rückenwind bekommen haben. Diese Forderungen umfassen Löhne und andere Bedingungen.

Die Abstimmung über Musks Vergütung sowie die Wiederwahl von Direktoren, einschließlich Musks Bruder, findet auf der jährlichen Aktionärsversammlung von Tesla am 13. Juni statt. Der norwegische Staatsfonds hat auch dafür gestimmt, den Sitz der Gesellschaft von Delaware nach Texas zu verlegen, eine Änderung, die Musk nach der Annullierung seines Gehaltspakets durch den Richter in Delaware gesucht hat.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion