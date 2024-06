VANCOUVER, BC – 7. Juni 2024 / IRW-Press / East Africa Metals Inc. (TSX Venture: EAM) („East Africa“ oder das „Unternehmen“) und sein Erschließungspartner, Tibet Huayu Mining Co., Ltd. („Tibet Huayu“), freuen sich, über den Fortschritt des Minenerschließungsplans zu informieren, nachdem sie vom äthiopischen Bergbauminister die Genehmigung zur Verlängerung der Minenerschließungszeiträume für die Projekte Mato Bula, Da Tambuk und Terakimti in der Region Tigray in der Demokratischen Bundesrepublik Äthiopien erhalten haben.