Jene zwei Aktiengesellschaften, die den KI-Markt dominieren, führen an der Wall Street auch das Ranking der wertvollsten Unternehmen an. Die Rede ist von NVIDIA und Microsoft. NVIDIA holt in großen Schritten auf, noch ist aber Microsoft gemessen an der Marktkapitalisierung an erster Stelle. Und Microsoft ist in der Position, seinen Platz im Ranking durchaus zu verteidigen, nachdem CEO Satya Nadella die großen Megatrends der heutigen Zeit frühzeitig erkannt und eine dominierende Marktposition erkämpft hat. Die Rede ist von Cloud Computing und KI. Microsoft könnte in einem von KI getriebenen Markt wieder eine so dominante Rolle einnehmen wie in der PC-Ära. Dabei erhöhte der Oppenheimer-Analyst Timothy Horan das Kursziel von 450 auf 500 US-Dollar.

Zum Chart