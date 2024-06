Das Wohlbefinden steht im Mittelpunkt der Unternehmenskultur von Dstny und trägt zu nachhaltigem Wachstum bei. Dstny ist bestrebt, ein sicheres physisches und psychisches Arbeitsumfeld zu schaffen und herausragende Mitarbeitererlebnisse zu ermöglichen. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass das Wohlergehen seiner Mitarbeiter zu einer niedrigeren Personalfluktuation und einem geringeren Auftreten des Burnout-Syndroms führt und zu einer höheren Kundenzufriedenheit und einem erfolgreichen Unternehmen beiträgt. „Wir sind sehr stolz auf den Erhalt dieser Auszeichnung", kommentiert Daan De Wever, Mitbegründer und CEO der Dstny Group. „Sie ist ein Beweis für unsere Anstrengungen, eine Kultur des Wohlbefindens zu fördern und sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter unterstützt und geschätzt werden."

Die Strategie von Dstny zur Förderung des Wohlbefindens kombiniert formelle und informelle Ansätze.

Der formelle Ansatz ist datengestützt. Das schnelle Wachstum des Unternehmens hat zu einer erheblichen Komplexität geführt. Daan De Wever fügt an: „Uns fehlte ein strategisches HR-Tool, um die Kluft zwischen Mitarbeitern und Unternehmen zu überbrücken, die Produktivität zu steigern und eine starke Mitarbeiterbindung zu erreichen. Diese Erkenntnis hat uns zur Entwicklung des Analysetools Vitaminsatwork.be veranlasst." Dieses HR-Tech-Start-up wurde mit Unterstützung von Daan De Wever und den Mitgründern Jonas Geleyn und Jonas Scheers auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung der VUB und der Solvay Business School gegründet.

Die Plattform bietet wissenschaftlich fundierte und handlungsorientierte Erkenntnisse in Echtzeit auf Mitarbeiter-, Team- und Unternehmensebene. Jedes Jahr führt Dstny über diese Plattform eine umfangreiche und mehrere kleinere Umfragen unter den Mitarbeitern durch, die hohe Teilnahmequoten erreichen. Die Erhebungen erforschen die Faktoren für Wohlbefinden und Engagement und decken einzigartige Korrelationen auf. Die Ergebnisse werden verwendet, um den Schutz der Mitarbeiterdaten zu gewährleisten und aktiv an Verbesserungen zu arbeiten.

Dstny führt regelmäßig eine eNPS-Umfrage (Employee Net Promoter Score) durch, bei der Mitarbeiter ein unmittelbares Feedback zu ihrem Wohlbefinden im Unternehmen abgeben können. Diese Ergebnisse ermöglichen der Unternehmensleitung, die Stimmung unter den Mitarbeitern und im Team kontinuierlich zu überwachen.

Der informelle Ansatz zum Mitarbeiterwohlbefinden basiert auf den Grundwerten von Dstny (ICORE: Innovation, Commitment, Obsession for Customer Experience, Respect, Empowerment). Aufbauend auf ICORE verfolgt Dstny einen besonderen Ansatz im Unternehmen und gegenüber Kunden, Partnern und Lieferanten.

Der CEO der Unternehmensgruppe, Daan De Wever, und das gesamte Managementteam sind sehr zugänglich und bereit zuzuhören. Offene Kommunikation, Zugänglichkeit, ein Gefühl der Sicherheit und eine gemeinsame Vision für die Zukunft fördern das Wohlbefinden bei Dstny.

Dstny ist ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Geschäftskommunikationslösungen. Mit über 3,5 Millionen Nutzern vereinfacht Dstny die Kommunikation für Unternehmen, Partner und Dienstleister mit Produkten, die als Dienst in allen Formaten, einschließlich Sprache, Video und Chat, bereitgestellt werden. Mit einem grundsätzlich für mobile Dienste optimierten Design und einfacher Integration ermöglichen die innovative Technologie und die starken lokalen Partnerschaften von Dstny die Bereitstellung außergewöhnlicher Benutzererlebnisse. Dstny hat seinen Hauptsitz in Brüssel und beschäftigt etwa 1000 Mitarbeiter in acht Ländern.

