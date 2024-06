Frankfurt am Main (ots) - Die elektronische Rechnungsstellung ermöglicht eine

bedeutende Effizienzsteigerung für kleine und mittelständische Unternehmen,

verbessert den Cashflow und sorgt für erhebliche Produktivitätssteigerungen. Das

ist das Ergebnis der neuen Studie "Elektronische Rechnungsstellung: Wegbereiter

für eine vernetzte Echtzeit-Wirtschaft"

(https://www.sage.com/de-de/news/studien-und-trends/) von Sage

(https://www.sage.com/de-de/) , einem führenden Anbieter spezifischer

KMU-Lösungen für Buchhaltung, Finanzen, Personalmanagement und

Gehaltsabrechnung.



Die Befunde der Studie zeigen, dass die Einführung der elektronischen

Rechnungsstellung für kleine Unternehmen ein jährliches Einsparpotenzial von

rund 13.500 EUR bietet. Grund dafür ist, dass sich die für die Bearbeitung von

Rechnungen benötigte Zeit nahezu halbiert. Laut den Ergebnissen werden monatlich

77 Prozent der Unternehmensleiter monatlich und sogar 40 Prozent wöchentlich

selbst aktiv, um pünktliche Zahlungen zu gewährleisten.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Die elektronische Rechnungsstellung reduziert diesen Aufwand drastisch, indemsie den Informationsfluss verbessert und Verzögerungen in diesem Zusammenhangminimiert. Die finanziellen Vorteile geben KMU auch die Möglichkeit, in weitereinnovative technologische Lösungen zu investieren.Für die europäische Wirtschaft: Produktivitätssteigerung durch elektronischeRechnungsstellungFür die Umfrage wurden mehr als 9 000 KMU befragt. Die Ergebnisse zeigen, dassdie Arbeitsproduktivität in der EU jährlich um bis zu 2,6 Prozent wachsenkönnte, wenn KMU ihre Zeit anstatt für administrative Aufgaben fürstrategischere Tätigkeiten nutzen würden. Diese Verlagerung könnte einenerheblichen Anteil an der Steigerung des Wirtschaftswachstums in Europainsgesamt haben.Die Einführung der elektronischen Rechnungsstellung dient den KMU alsSprungbrett für eine umfassendere digitale Transformation. So gaben 90 Prozentder Unternehmen an, dass sie nach der Umstellung auf die elektronischeRechnungsstellung weitere Technologien implementiert haben, 22 Prozentinvestierten dabei in KI für ihr Rechnungswesen. Hierzulande haben KMU jedochnoch erheblichen Nachholbedarf: So haben im B2B-Bereich lediglich vier Prozentder kleinen Unternehmen bereits die elektronische Rechnungsstellung eingeführt,während gleichzeitig 57 Prozent der KMU in Deutschland (40 % international)angeben, dass verspätete Zahlungen ihrer Kunden zu Verzögerungen bei derBezahlung ihrer Lieferanten führen.Herausforderungen und SensibilisierungDas größte Problem für KMU (55 %) ist die Integration der Technologie in