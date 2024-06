In der Vergangenheit war Apple in den Bereichen Fotobearbeitung und Gesundheitsfunktionen Vorreiter. Heute sieht sich der iPhone-Hersteller zunehmendem Wettbewerb durch Akteure wie OpenAI und Google gegenüber, die ihre KI-Technologien schnell vorantreiben.

Trotz der Entwicklung eigener fortschrittlicher Sprachmodelle wird berichtet, dass Apple in Verhandlungen steht, um einen Chatbot von OpenAI zu integrieren, der möglicherweise die Art und Weise, wie Nutzer Informationen suchen, grundlegend verändern könnte.

Analyst Toni Sacconaghi von Bernstein weist auf Apples mächtige Position hin:

Durch die starke Kundenbasis hat Apple die Möglichkeit, seinen Einfluss geltend zu machen – ähnlich wie es bei der Suche und im App Store der Fall ist.

Nach eigenen Angaben muss Apple nicht der Erste auf dem Markt sein. Vielmehr komme es dem US-Konzern darauf an, die Technologie sicher und korrekt zu implementieren. Die Keynote verspricht, wegweisend für Apples Rolle in der KI-Zukunft zu sein, während es sich weiterhin in Verhandlungen mit Google über die Einführung von dessen Gemini-Technologie befindet.

Zum Auftakt der WWDC sucht die Apple-Aktie weiter ihren Weg nach oben und schraubt sich näher an die Marke von 200 US-Dollar ran. Damit bewegt sie sich schon nah am mittleren Kursziel, das laut FactSet bei 202,72 US-Dollar beträgt. Die Mehrheit der Analysten (31 von 48) bewertet die Aktie nach wie vor mit Buy und Overweight, 15 mit Hold und 2 mit Sell.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 183,6EUR auf Tradegate (10. Juni 2024, 10:48 Uhr) gehandelt.