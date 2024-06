WIESBADEN (ots) -



- Preisniveau in Indien 67 % niedriger als hierzulande, in Westbalkanstaaten

zwischen 39 % und 50 %

- Angebot des Statistischen Bundesamtes ermöglicht ab sofort

Preisniveau-Vergleich für 174 Staaten



In den meisten der wichtigsten Herkunftsstaaten von ausländischen Fach- und

Arbeitskräften außerhalb der EU sind die Lebenshaltungskosten niedriger als in

Deutschland. Wie das Statistische Bundesamt auf Basis von Daten der Weltbank für

das Jahr 2021 und eigenen Berechnungen mitteilt, waren die Lebenshaltungskosten

gemessen an den Kaufkraftparitäten (KKP) in Indien und Ägypten 67 % niedriger

als in Deutschland und damit unter den ausgewählten Staaten weltweit am

niedrigsten. Auch in Georgien, Vietnam und Tunesien lebte es sich 60 %

preisgünstiger im Vergleich zu Deutschland. In den Vereinigten Staaten waren die

Lebenshaltungskosten dagegen höher - um 7 %.









Für Staatsangehörige der Westbalkan-Staaten gilt ein erleichterter Zugang zum

deutschen Arbeitsmarkt. Die Lebenshaltungskosten sind in diesen Staaten ebenso

deutlich niedriger. So waren in Nordmazedonien die Lebenshaltungskosten

lediglich halb so hoch wie in Deutschland (-50 %), gefolgt von

Bosnien-Herzegowina und Albanien (jeweils -41 %) sowie Serbien (-39 %).



Preisniveau in China 24 % niedriger als in Deutschland



Nach Ägypten war auf dem afrikanischen Kontinent im Verhältnis zu Deutschland

Tunesien (-60 %) am günstigsten, gefolgt von Ghana und Senegal, bei denen die

Lebenshaltungskosten fast um die Hälfte billiger waren als in Deutschland (-47

%). In Marokko lebte es sich 44 % günstiger.



Viel günstiger als in Deutschland lebten auch Verbraucherinnen und Verbraucher

in Vietnam (-60 %). Fachkräfte aus Thailand und den Philippinen lebten zu Hause

rund die Hälfte günstiger als in Deutschland. In China war das Preisniveau etwa

ein Viertel niedriger (-24 %).



Weitere Informationen:



Preisniveaus für alle 174 Staaten, auch für weitere Kategorien wie z.B.

Nahrungsmittel, Bekleidung und Schuhe usw., sind auf der Themenseite

Internationaler Preisvergleich erhältlich.



Die weltweite Kernliste des internationalen Vergleichsprogramms (IVP) umfasst

Waren und Dienstleistungen für die Konsumausgaben der Haushalte ohne

Wohnungsmiete.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



Weitere Auskünfte:

Internationale Preisvergleiche,

Telefon: +49 611 75 4793

www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5797329

OTS: Statistisches Bundesamt





