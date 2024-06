WDH Deutsche Telekom baut Mehrheit an T-Mobile US aus Die Deutsche Telekom hat den Anteil an ihrer Tochter T-Mobile US aufgestockt. Das Dax -Unternehmen kaufte rund 6,7 Millionen T-Mobile-Aktien für je 99,51 US-Dollar (92,51 Euro) vom japanischen Softbank -Konzern, wie die Telekom am Montag …