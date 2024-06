FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom hat den Anteil an ihrer Tochter T-Mobile US aufgestockt. Das Dax -Unternehmen kaufte rund 6,7 Millionen T-Mobile-Aktien für je 99,51 US-Dollar (92,51 Euro) vom japanischen Softbank -Konzern, wie die Telekom am Montag mitteilte. Vor dem Wochenende wurden die T-Mobile-Papiere in den USA per Handelsschluss zu 179,82 Dollar gehandelt - die Telekom musste also rund 45 Prozent weniger für die Aktien zahlen. Der Grund: Die Telekom nutzte für den Kauf die verbliebenen Optionen, die bereits 2020 mit Softbank ausgehandelt worden waren.

Bonn, 10. Juni 2024

Deutsche Telekom erwirbt 6,7 Millionen T-Mobile US-Aktien deutlich unter Marktpreis

? Ausübung von Optionen zum Festpreis von 99,51 Dollar je Aktie aus Vereinbarung mit SoftBank

Die Deutsche Telekom erwirbt weitere rund 6,7 Millionen Aktien ihrer Tochtergesellschaft T-Mobile US (TM US). Dazu übt sie entsprechende Call- Optionen auf von der japanischen SoftBank gehaltene TM US-Aktien aus. Diese Optionen waren im Juni 2020 zwischen der Deutschen Telekom und SoftBank vereinbart worden. Der damals festgelegte feste Ausübungspreis von 101,46 Dollar je TM US-Aktie wird um die zuletzt von T-Mobile US erfolgten beziehungsweise beschlossenen Dividendenzahlungen von insgesamt 1,95 Dollar auf 99,51 Dollar angepasst. Damit kann die Deutsche Telekom die Aktien zu einem Preis erwerben, der rund 45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TM US-Aktie von 179,82 Dollar am 7. Juni 2024 liegt. Die Transaktion steht im Einklang mit dem strategischen Ziel der Deutsche Telekom, nachhaltig die Kapitalmehrheit bei dem amerikanischen Unternehmen zu sichern. Die nun erworbenen Aktien entsprechen einem Anteil von rund 0,6 Prozent am Kapital von T-Mobile US.

Nach Abschluss dieser Transaktion hat die Deutsche Telekom alle 44,9 Millionen von SoftBank gewährten Festpreis-Optionen zum Erwerb von TM US- Aktien ausgeübt und somit auf kapitalschonende Weise Ihren Anteil an T- Mobile US nachhaltig steigern können.