Dabei gibt es natürlich auch Seitwärtsphasen, in denen der Kurs für Monate oder Jahre nicht von der Stelle kommt, sowie ab und zu kräftige Kursrücksetzer. Das waren bisher immer Einstiegsgelegenheiten, denn der Kurs hat sich bisher immer wieder erholt und bald darauf neue Höchststände markiert. Nicht aus Zufall, sondern weil der operativen Entwicklung des Unternehmens folgt. Wer die Aktie lange genug im Depot hat, wird mit ihr reich.

So wie der legendäre Investor Nick Sleep, der schon vor über 20 Jahren das Erfolgsgeheimnis von Costco durchdrungen und das enorme Potenzial erkannt hat.



„In unserem Büro haben wir eine weiße Tafel, auf der wir die – sehr wenigen –

Investitionsmodelle aufgelistet haben, die funktionieren und die wir verstehen

können. Costco ist das beste Beispiel, das wir für eines dieser Modelle finden

können: Geteilte Skaleneffizienz. Die meisten Unternehmen streben nach

Skaleneffizienzen, aber nur wenige teilen sie [mit ihren Kunden]. (...) Costco hat

geringere Margen, aber nur, weil sie heutige Profite in die Zukunft verschieben,

um das Geschäft auszubauen. Die Wall Street liebt heutige Gewinne, aber das

ist deren besessener Fokus auf kurzfristige Gewinne.“

– Nick Sleep (2004) –



Oder Charlie Munger, Warren Buffetts kürzlich verstorbener jahrzehntelanger kongenialer Partner bei Berkshire Hathaway. Er hielt nicht nur einen erklecklichen Anteil an Costco, sondern war auch lange in der Unternehmensführung aktiv. Dabei waren und sind die Aktien von Costco immer (zu) hoch bewertet, so dass sich viele Anleger immer wieder aufs Neue abschrecken lassen. Nicht Munger.



"Wenn ein Unternehmen über 40 Jahre 6% Kapitalrendite verdient und man es

40 Jahre lang hält, wird man nicht viel mehr als 6% Rendite erzielen – selbst

wenn man ursprünglich mit einem großen Preisnachlass gekauft hat. Verdient

ein Unternehmen im Gegensatz dazu über 20 oder 30 Jahre 18% Kapitalrendite,

wird man, auch wenn man einen teuer aussehenden Preis bezahlt hat,

letztendlich ein gutes Ergebnis erzielen. (…) Die Kunst des Investierens in

Aktiengesellschaften ist... einfach, zu einem vernünftigen Preis ein

Unternehmen mit hervorragender Wirtschaftlichkeit und einem fähigen,

ehrlichen Management zu erwerben. Danach brauchen Sie nur noch

kontrollieren, ob diese Eigenschaften bewahrt werden."

– Charlie Munger –



Und Warren Buffett erklärte kürzlich, Costco wäre das Unternehmen gewesen, das ihm Munger am stärksten schmackhaft machen musste, bis auch er überzeugt gewesen sei. Das zweite Unternehmen war der chinesische Elektroautopionier BYD. Berkshire hat dank Mungers Überzeugungstalent nach Buffetts Einstieg an beiden viele Milliarden US-Dollar verdient. Und dafür gibt es viele und vor allem gute Gründe…

Die heutige Ausgabe entstand wieder in Zusammenarbeit mit Michael C. Kissig, Value Investor und Betreiber des Blogs iNTELLiGENT iNVESTiEREN.

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Die Autoren sind in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Kommentars investiert: Berkshire & Costco

