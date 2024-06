Moody's hebt Ratings der Münchener Hypothekenbank an München (ots) - Die Ratingagentur Moody's hat mehrere Ratings der Münchener Hypothekenbank angehoben.



So erhöhte Moody's das Emittentenrating, das Rating für Langfristige Depositen, für Senior-Unsecured-Anleihen sowie für das langfristige Counterparty Risiko auf Aa2 von Aa3, was dem Emittentenrating von Moody's für Frankreich entspricht. Des Weiteren hob die Ratingagentur das Rating für die Junior-Unsecured-Anleihen der Bank auf A1 von A2 an.