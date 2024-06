Amsterdam (ots/PRNewswire) - Der erste Airmega mit 360°-Lufteinlass verwandelt

mit seinem robusten, 3-stufigen HEPA-Luftfiltersystem gemütliche Räume in

Wellness-Zentren



Coway (https://de.coway.com/) , ein führendes Wellness-Tech-Unternehmen, hat vor

kurzem den Airmega 100 (https://www.amazon.de/dp/B0CRDT4F7F?ref=myi_title_dp)

Luftreiniger auf den Markt gebracht, das erste zylindrische Modell von Airmega,

das eine erschwingliche und robuste Lösung für kleinere Räume innerhalb seiner

Produktpalette in Europa bietet.





Coway führt Airmega 100 in Europa ein - zum Schutz gegen Heuschnupfen undAllergien. Es wird berichtet, dass die Heuschnupfensaison aufgrund desKlimawandels in den letzten 20 Jahren früher beginnt und länger andauert (https://www.google.com/url?q=https://www.euronews.com/health/2024/02/23/unusually-warm-temperatures-are-bringing-allergy-season-early-in-europe&source=gmail-html&ust=1717805084808000&usg=AOvVaw0mAqAm7mwZluzL_e8t0F-s) . Dies macht wirksameSchutzmaßnahmen gegen Pollen und Allergien erforderlich. Der Airmega 100 wurdesorgfältig mit Funktionen entwickelt, die gesunde Luft und erholsame Ruhe in derHeuschnupfenzeit fördern.Mit einem 360°-Lufteinlass und einem 3-stufigen HEPA-Filtersystem filtert derAirmega 100 effizient schädliche Schadstoffe und reinigt die Luft in einem Raumvon 63 m2 jede Stunde. Der Airmega 100 fängt mit seiner patentierten Technologie99,999 % der Partikel in Nanogröße bis hinunter zu 0,01 Mikrometern ein, waskleiner ist als die meisten Allergene, Bakterien, Schimmel und Pollen. Erentfernt Rauch und unangenehme Gerüche, was für eine gesündere Raumluft sorgt.Aufgrund seiner geringen Größe und seines Abdeckungsbereichs eignet er sichperfekt für Wohnungen, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Heimbüros, Schlafplätze vonHaustieren, Schlafsäle, Schränke oder andere geschlossene Räume. Der Airmega 100wiegt 3 kg und hat eine Höhe von 39,5 cm.Zu den Vorteilen des Airmega 100 gehören:- Flüsterleiser Schlafmodus (20 dB) und Nachtlicht: Das Nachtlicht im Displaysorgt für eine sanfte Beleuchtung, die Ihre Nachtruhe nicht stört, undempfindliche Schläfer können den Schlafmodus aktivieren, um die gesamteBeleuchtung auszuschalten. Mit nur 20 Dezibel - der Lautstärke eines Flüsterns- ist der Airmega 100 leiser als die besten Konkurrenten, da er über NachtFrischluft erzeugt.- Leistungsstarke Filterung und 360°-Lufteinlass : Der Airmega 100 ist ein3-in-1-Echt-HEPA-Filter mit einer Filterlebensdauer von einem Jahr. Er verfügt