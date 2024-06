Gütersloh (ots) -



- Zuständige Behörden haben Zusammenschluss genehmigt

- Das neue Unternehmen ist einer der größten Player auf dem globalen Markt

- Vier Produktionsstandorte sollen wachsende Nachfrage abdecken



Es gibt einen neuen Anbieter für Reinigungs-, Desinfektions- und

Sterilisationslösungen für Krankenhäuser und die Pharmaindustrie auf dem

globalen Markt: SteelcoBelimed. Das Joint Venture ist aus dem Zusammenschluss

der Steelco Group von Miele sowie den Belimed-Gesellschaften Infection Control

und Life Science der Metall Zug Gruppe hervorgegangen. Das neue Unternehmen

nimmt die operative Tätigkeit unter der Marke SteelcoBelimed ab sofort auf.





Die Genehmigung der zuständigen Behörden für das Joint Venture war zuvorerfolgt. Miele hält 67 Prozent und Metall Zug 33 Prozent an SteelcoBelimed übereine Holdinggesellschaft mit Sitz in Zug, Schweiz. Erklärtes Ziel desFamilienunternehmens mit Hauptsitz in Gütersloh ist es, sein Geschäft mitgewerblichen Produkten, Anwendungen und Services deutlich auszubauen. "DasProfessional-Geschäft von Miele hat seinen Umsatzanteil organisch undanorganisch von unter 15 Prozent vor einigen Jahren auf dann über 20 Prozent mitdem Joint Venture gesteigert. Aufgrund der Wachstumschancen, dem Fokus aufInnovation und Technologie sowie der unterschiedlichen Konjunkturzyklen ist esneben dem Geschäft mit Hausgeräten zu einer unverzichtbaren Säule für unsereGruppe geworden", erklärt Dr. Axel Kniehl, Geschäftsführer Marketing & Sales beiMiele und verantwortliches Geschäftsführungsmitglied für die Business UnitProfessional.Der Markt für medizintechnische Produkte wächst kontinuierlich, wie auch dieZahl der durchgeführten medizinischen Eingriffe. Entsprechend müssen mehrInstrumente wiederaufbereitet werden. Die Pharmaindustrie verzeichnet ebenfallsein Wachstum. Hier gibt es eine starke Nachfrage nach neuen Produkten undkundenspezifischen Lösungen für eine sichere Produktionsumgebung.SteelcoBelimed verfügt über vier Produktionsstandorte: zwei in Italien, einen inder Schweiz und einen in Slowenien. Das Joint Venture vereint die Belegschaften,die Stärken, das Know-how sowie die Ressourcen der Vorgängerunternehmen und willsich als innovativer Player in den Bereichen Klinik/Infection Control undPharma/Life Science durchsetzen. Dabei profitiert das Gemeinschaftsunternehmenvom breiten Portfolio an technischen Geräten, digitalen Lösungen und kurzenInnovationszyklen."Wir wollen der Partner mit den kundenorientiertesten, innovativsten und