"Die politischen Entscheidungsträger werden im Laufe des Sommers einige sich abflauende Inflationsberichte sehen müssen, um im Herbst mit einer Zinssenkung beginnen zu können", schrieb Sarah House, leitende Ökonomin bei Wells Fargo, am Freitag in einer Research Note.

Die nächste Aktualisierung der Inflationsdaten wird für Mittwochmorgen erwartet, wenn der Verbraucherpreisindex (CPI) für Mai veröffentlicht wird. Die Wall Street erwartet einen jährlichen Anstieg von 3,4 Prozent für den Gesamtverbraucherpreisindex, der die Preise für Lebensmittel und Energie einschließt, unverändert gegenüber April. Im Monatsvergleich werden die Preise voraussichtlich um 0,1 Prozent steigen, gegenüber 0,3 Prozent im April.

Auf "Kern"-Basis, bei der die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise herausgerechnet werden, dürfte die Inflation im Jahresvergleich um 3,5 Prozent gestiegen sein, was eine Verlangsamung gegenüber dem im April verzeichneten Anstieg um 3,6 Prozent bedeutet. Der monatliche Kernpreisanstieg wird voraussichtlich bei 0,3 Prozent liegen und damit gegenüber dem Vormonat unverändert bleiben.

Nur wenige Stunden später folgt die neuste geldpolitische Entscheidung der Fed, bei der die Märkte weitgehend davon ausgehen, dass die US-Notenbank die Zinsen unverändert lässt. Somit liegt das Hauptaugenmerk auf der Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen (SEP) der Fed, einschließlich des "Dot Plots", der die Erwartungen der Entscheidungsträger hinsichtlich der künftigen Entwicklung der Zinssätze aufzeigt, sowie auf den Kommentaren des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell.

JPMorgan-Chefvolkswirt Michael Feroli geht davon aus, dass die Fed in ihrem Dot Plot für dieses Jahr im Median zwei Zinssenkungen prognostizieren wird, während es im März noch drei waren. Was Powells Kommentare betrifft, so glaubt Feroli, dass Powells Pressekonferenz als "dovish" wahrgenommen werden wird.

Vor dem US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag rechnete der Markt mit zwei Zinssenkungen in diesem Jahr. Nach der Veröffentlichung des Berichts haben Anleger ihre Erwartungen wieder zurückgeschraubt und rechnen nur noch mit einer – oder vielleicht zwei – Zinssenkungen bis Ende des Jahres.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

